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رغد صدام حسين: " نعم احتللنا الكويت ولا استطيع تجميل الكلمة "

Time منذ ساعة
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رغد صدام حسين: " نعم احتللنا الكويت ولا استطيع تجميل الكلمة "

بغداد (صدى):
أكدت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، أن العلاقات العراقية الكويتية علاقات ودية، مؤكدة أن غزو الكويت كان احتلالا، ولا يمكن استخدام كلمة أخرى.

وقالت رغد في تصريحها بشأن غزو الكويت: " نحن وإخوتنا الكويتين تربطنا علاقات ودية، وقسم من أفراد عائلتهم أصدقاء لنا ولم يكن من السهل هذا القرار ".

وتابعت: " أتوقع ما كان سهل على الوالد، نعم احتلينا الكويت وما أقدر أجمل الكلمة، اخطأنا في حقهم واخطأوا في حقنا وهذا يصير بين الإخوة ".

وأضافت: " لم أعرف شيئا خاصا عن القرار، لأن هذه الأشياء قد تكون على درجة عالية من الأهمية والسرية لا تطرح على طاولة الطعام التي تجمع العائلة بشكل يومي ".

Time واتساب
العراق
الكويت
رغد صدام حسين

أحدث التعليقات

Reem
مايسوئ قضية عشان عباية بعض البنات مدري كيف يفكرون
وليد 6226
الله يحفظه هذا يخاف عليك لكن للاسف اللي يخاف عليك صار عدو لك اذا نصحك
بدر بدير
عندما يجلس الشيطان متربعاً على قلب آدمي تكون هذه النتيجة .... لا حول ولا قوة الا بالله ... كيف بس يجيهم النوم من قتل إنسان ؟ وبعد طفل وتلذذ بأنينه وتحت التعذيب ثم حرقه بالنار ... فعلا هذا زمان لا يعلم المقتلول لما قُتل .. عليهم غضب الله ولعنته والناس أجمعين .
مغرد
والله والله والله لتندمين لا كبرتي وتقولين صادق كان يخاف عليه لا تخسرين من يغار عليك اخوك من لحمك ودمك اسحبي دعواك وتعوذي من الشيطان اخوك في صالحك وليس ضدك المفروض تزعلين لمن ما يغار عليك
sqon 123
الدوري يقول تعال..... ياهلال حس ياااهلال حس مايبي غيرك، انت الكفووو بس حس ياااهلال

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