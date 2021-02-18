رغد صدام حسين: " نعم احتللنا الكويت ولا استطيع تجميل الكلمة "

بغداد (صدى):
أكدت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، أن العلاقات العراقية الكويتية علاقات ودية، مؤكدة أن غزو الكويت كان احتلالا، ولا يمكن استخدام كلمة أخرى.
وقالت رغد في تصريحها بشأن غزو الكويت: " نحن وإخوتنا الكويتين تربطنا علاقات ودية، وقسم من أفراد عائلتهم أصدقاء لنا ولم يكن من السهل هذا القرار ".
وتابعت: " أتوقع ما كان سهل على الوالد، نعم احتلينا الكويت وما أقدر أجمل الكلمة، اخطأنا في حقهم واخطأوا في حقنا وهذا يصير بين الإخوة ".
وأضافت: " لم أعرف شيئا خاصا عن القرار، لأن هذه الأشياء قد تكون على درجة عالية من الأهمية والسرية لا تطرح على طاولة الطعام التي تجمع العائلة بشكل يومي ".