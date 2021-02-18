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اعتراض طائرة " مفخخة " أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط فجر اليوم

Time منذ ساعة
Views 1783
اعتراض طائرة " مفخخة " أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط فجر اليوم

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار " مفخخة " أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه مدينة (خميس مشيط).

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

Time واتساب
خميس مشيط
اليمن
الحوثية
مفخخة
الميليشيا

أحدث التعليقات

Reem
مايسوئ قضية عشان عباية بعض البنات مدري كيف يفكرون
وليد 6226
الله يحفظه هذا يخاف عليك لكن للاسف اللي يخاف عليك صار عدو لك اذا نصحك
بدر بدير
عندما يجلس الشيطان متربعاً على قلب آدمي تكون هذه النتيجة .... لا حول ولا قوة الا بالله ... كيف بس يجيهم النوم من قتل إنسان ؟ وبعد طفل وتلذذ بأنينه وتحت التعذيب ثم حرقه بالنار ... فعلا هذا زمان لا يعلم المقتلول لما قُتل .. عليهم غضب الله ولعنته والناس أجمعين .
مغرد
والله والله والله لتندمين لا كبرتي وتقولين صادق كان يخاف عليه لا تخسرين من يغار عليك اخوك من لحمك ودمك اسحبي دعواك وتعوذي من الشيطان اخوك في صالحك وليس ضدك المفروض تزعلين لمن ما يغار عليك
sqon 123
الدوري يقول تعال..... ياهلال حس ياااهلال حس مايبي غيرك، انت الكفووو بس حس ياااهلال

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