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تعليق جلسات مجلس الأمة الكويتي يثير الجدل

Time منذ 45 دقيقة
Views 1483
تعليق جلسات مجلس الأمة الكويتي يثير الجدل

خالد الظفيري (صدى):
أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قرارا بتعليق انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، اعتبارًا من الخميس.

وفور إعلان التعليق بموجب المرسوم الأميري اعتبر نواب المعارضة في المجلس أن ذلك مقدمة للحل الذي هو حق لأمير البلاد، قد يلجأ إليه في حالة استحالة التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية.

ويستند المرسوم الأميري على المادة 106 من الدستور الكويتي التي تسمح لأمير البلاد بتعطيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، وذلك لمرة واحدة، فيما يستلزم موافقة المجلس لمرة ثانية.

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قرارا بتعليق انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، اعتبارًا من الخميس.

وفور إعلان التعليق بموجب المرسوم الأميري اعتبر نواب المعارضة في المجلس أن ذلك مقدمة للحل الذي هو حق لأمير البلاد، قد يلجأ إليه في حالة استحالة التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية.

ويستند المرسوم الأميري على المادة 106 من الدستور الكويتي التي تسمح لأمير البلاد بتعطيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، وذلك لمرة واحدة، فيما يستلزم موافقة المجلس لمرة ثانية.

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الكويت

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
قبل فوات الأوان :- ابدأوا الآن :- سطروا جدولا من 11 صفا ومن 19 مجموعة وسأعطيكم المجموعة رقم 10 كاملة من تكافؤ & 10 عناصر وبادروا أنتم بتعبئة الجدول الدوري ببقية العناصر بفارق واحد صحيح ليه عنصر وآخر في الصفوف التالية أو السابقة لمجموعة 10 -4 06 08 16 24 42 60 74 92 106 125 لا عليكم من التكرار لكنكم ستحصلون على جدول دوري ممثل لحالة العرض الأمثل لكتل ذرات العناصر الفراغية ومن ثم العددية الممثلة للثقالة الفراغية الممثلة للدرجات المغناطيسية المختلفة، كنت وسأظل حريصا فقط على إيجاد الوريث الذي يكمل عني المهمة
د محمد ماجد بخش
الكتلة والطاقة والمستوى أو الدرجة :- حركة وثبات وحدة مجموع الذرات يقابله ثبات وحركة مجموع الوحدات المغناطيسية أيضا
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
العفو إي خدمة أخرى
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
كويس
منصور
عندكم محمد المطرف مدرب لياقه غ النادي للبراعم

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