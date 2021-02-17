تعليق جلسات مجلس الأمة الكويتي يثير الجدل

خالد الظفيري (صدى):
أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قرارا بتعليق انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، اعتبارًا من الخميس.
وفور إعلان التعليق بموجب المرسوم الأميري اعتبر نواب المعارضة في المجلس أن ذلك مقدمة للحل الذي هو حق لأمير البلاد، قد يلجأ إليه في حالة استحالة التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية.
ويستند المرسوم الأميري على المادة 106 من الدستور الكويتي التي تسمح لأمير البلاد بتعطيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، وذلك لمرة واحدة، فيما يستلزم موافقة المجلس لمرة ثانية.
أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قرارا بتعليق انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، اعتبارًا من الخميس.
وفور إعلان التعليق بموجب المرسوم الأميري اعتبر نواب المعارضة في المجلس أن ذلك مقدمة للحل الذي هو حق لأمير البلاد، قد يلجأ إليه في حالة استحالة التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية.
ويستند المرسوم الأميري على المادة 106 من الدستور الكويتي التي تسمح لأمير البلاد بتعطيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، وذلك لمرة واحدة، فيما يستلزم موافقة المجلس لمرة ثانية.