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ياسر القحطاني: لن يستطيع أن يهز الكيان الهلالي أي عابثٍ كان

Time منذ 31 دقيقة
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ياسر القحطاني: لن يستطيع أن يهز الكيان الهلالي أي عابثٍ كان

نواف السالم (صدى):
دافع نجم الهلال والمنتخب الوطني السابق ياسر القحطاني، عن الفريق، قائلًا : هلالنا بخير..مايحدث أمر طبيعي لأي فريق في العالم يصل الى القمة".

وأضاف القحطاني : هذا أمر طبيعي لأي فريق يحقق ما عجز عنه الآخرون من أجيال سبقته في النادي نفسه وليس فقط بالنسبه للأندية الأخرى.

وتابع : أي لاعب كرة قدم سابق أو صاحب خبرة في كرة القدم من الجهاز الفني أو الأداري يعي تماماً أن هناك لحظه يبدأ فيها الفريق في التراجع عن الأداء العالي والتركيز إلى الإرهاق الذهني والبدني..والفريق الغير محظوظ هو من تأتي هذه اللحظه في أوقات ذروة التنافس أو مراحل الحسم.

واستكمل : نجوم الهلال وعلى مدى موسمين متتاليين تقريباً ضحوا وحاربوا واجتهدوا وقدموا الغالي والنفيس من أجل إسعاد جماهيرهم وحققوا ماعجز عنه غيرهم وتوجوا مجهوداتهم بثلاثية تاريخية نتيجة ومستوى وحصد نجومهم جميع الجوائز.. وعادوا بعد ذلك وتصدروا الموسم الحالي وكانوا بطل الشتاء.

وأشار إلى أن ماقدمه هؤلاء الأبطال مدعاة للفخر وهذا أقل مايقدمونه لجماهير عريضه تدعمهم في الضراء قبل السراء.. والآن مايحدث لنجومنا من كثرة الإصابات الجماعية وتراجع في المستوى هو ضريبة المجهود الخرافي اللذي قدموه في السنتين ونصف السابقة.. وأزعم بأن كل من لعب كرة القدم يفهم كلامي جيداً.

وأكد على أنه لن يستطيع أن يهز الكيان الهلالي أي عابثٍ كان،إلا لو كان من أهل الدار وهذا مانستنكره كهلاليين ونستبعده كذلك، لأن الهلالي دائماً يقدّم مصلحة الكيان على كل شيء ولو على نفسه،ومن خالف ذلك فأعتقد أنه واضح كوضوح الشمس للملأ ولن نلقي له بال..

Time واتساب
الهلال
ياسر القحطاني

أحدث التعليقات

ف.ص.ف.ص.
ما اشجع الدوري السعودي لاكن بغيت الاهلي يفوز على ابها
ةٍ
ايشششششششش
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله ما حملت هم كارونا ولا غيرها الأعمار بيد الله وكلنا زرع الموت
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
abdul
ههههه...." وكان وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، قد دعا في وقت سابق من اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات تضع حدا لتصعيد جماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب..." عندما يخاطب المجتمع المتحضر ومجلس الأمن الدولي يسمِّي القيادة اليمنية في صنعاء ب"أنصار الله" الإسم الحقيقي للجماعة. وعندما يخاطب العرب والمسلمين يستخف بعقولنا ويسميهم بأسماء وهمية مثل "الجمهورية العربية الحوثية" وجماعة الحوثي الارهابية المدعومة من المجوس وتسميات أخرى لا يليق بالجريدة والقراء ان اذكرها هنا. يا عوض بن مبارك، احترم عقولنا ، و عرِّف الجماعة لنا بإسمها المعروف كما فعلت مع المجلس الامن الدولي ، وكفي التلاعب بعقولنا. نحن في عصر الحجو بايضان والست كاملة الحارث، وعهد طرامبينو ولَّى الى غير رجعة.

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