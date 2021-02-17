ياسر القحطاني: لن يستطيع أن يهز الكيان الهلالي أي عابثٍ كان

نواف السالم (صدى):
دافع نجم الهلال والمنتخب الوطني السابق ياسر القحطاني، عن الفريق، قائلًا : هلالنا بخير..مايحدث أمر طبيعي لأي فريق في العالم يصل الى القمة".
وأضاف القحطاني : هذا أمر طبيعي لأي فريق يحقق ما عجز عنه الآخرون من أجيال سبقته في النادي نفسه وليس فقط بالنسبه للأندية الأخرى.
وتابع : أي لاعب كرة قدم سابق أو صاحب خبرة في كرة القدم من الجهاز الفني أو الأداري يعي تماماً أن هناك لحظه يبدأ فيها الفريق في التراجع عن الأداء العالي والتركيز إلى الإرهاق الذهني والبدني..والفريق الغير محظوظ هو من تأتي هذه اللحظه في أوقات ذروة التنافس أو مراحل الحسم.
واستكمل : نجوم الهلال وعلى مدى موسمين متتاليين تقريباً ضحوا وحاربوا واجتهدوا وقدموا الغالي والنفيس من أجل إسعاد جماهيرهم وحققوا ماعجز عنه غيرهم وتوجوا مجهوداتهم بثلاثية تاريخية نتيجة ومستوى وحصد نجومهم جميع الجوائز.. وعادوا بعد ذلك وتصدروا الموسم الحالي وكانوا بطل الشتاء.
وأشار إلى أن ماقدمه هؤلاء الأبطال مدعاة للفخر وهذا أقل مايقدمونه لجماهير عريضه تدعمهم في الضراء قبل السراء.. والآن مايحدث لنجومنا من كثرة الإصابات الجماعية وتراجع في المستوى هو ضريبة المجهود الخرافي اللذي قدموه في السنتين ونصف السابقة.. وأزعم بأن كل من لعب كرة القدم يفهم كلامي جيداً.
وأكد على أنه لن يستطيع أن يهز الكيان الهلالي أي عابثٍ كان،إلا لو كان من أهل الدار وهذا مانستنكره كهلاليين ونستبعده كذلك، لأن الهلالي دائماً يقدّم مصلحة الكيان على كل شيء ولو على نفسه،ومن خالف ذلك فأعتقد أنه واضح كوضوح الشمس للملأ ولن نلقي له بال..