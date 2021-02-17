الأعداد السابقة للصحيفة

الطبيعة تتنفس بين جبال العلا

Time منذ 47 دقيقة
Views 438
الطبيعة تتنفس بين جبال العلا

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أحدث التعليقات

ف.ص.ف.ص.
ما اشجع الدوري السعودي لاكن بغيت الاهلي يفوز على ابها
ةٍ
ايشششششششش
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله ما حملت هم كارونا ولا غيرها الأعمار بيد الله وكلنا زرع الموت
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
abdul
ههههه...." وكان وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، قد دعا في وقت سابق من اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات تضع حدا لتصعيد جماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب..." عندما يخاطب المجتمع المتحضر ومجلس الأمن الدولي يسمِّي القيادة اليمنية في صنعاء ب"أنصار الله" الإسم الحقيقي للجماعة. وعندما يخاطب العرب والمسلمين يستخف بعقولنا ويسميهم بأسماء وهمية مثل "الجمهورية العربية الحوثية" وجماعة الحوثي الارهابية المدعومة من المجوس وتسميات أخرى لا يليق بالجريدة والقراء ان اذكرها هنا. يا عوض بن مبارك، احترم عقولنا ، و عرِّف الجماعة لنا بإسمها المعروف كما فعلت مع المجلس الامن الدولي ، وكفي التلاعب بعقولنا. نحن في عصر الحجو بايضان والست كاملة الحارث، وعهد طرامبينو ولَّى الى غير رجعة.

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