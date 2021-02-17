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بالفيديو.. لاعب الأهلي: كنا مضغوطين في الشوط الأول بسبب الرياح

Time منذ 13 دقيقة
Views 1273
بالفيديو.. لاعب الأهلي: كنا مضغوطين في الشوط الأول بسبب الرياح

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الأهلي إدريس فتوحي، على تعادل فريقه مع العين بهدف لكل منهما، قائلا:" دخلنا المباراة ونحن عازمين على الحصول على النقاط الثلاث ".

وأضاف إدريس فتوحي خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" كنا مضغوطين في الشوط الأول بسبب الرياح، وافتقدنا للتركيز واللمسة الأخيرة ".

وكان التعادل الإيجابي على مواجهة الأهلي والعين، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 19 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة، رفع  الأهلي رصيده إلى 35نقطة، ويلاقي الشباب الإثنين 22 فبراير، بينما بلغ العين 14 نقطة، ويواجه ضمك الثلاثاء 23 فبراير.

Time واتساب
العين
الأهلي
دوري المحترفين
إدريس فتوحي

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يازينهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن فيصل
ضمك وابها ومسمي نفسه الزعيم المضحك يقول الكويتي ( الهلال ما يبي الدوري والدوري يبي الهلال ..) عملوا والكويتي كيف يطبل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش ذا كله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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