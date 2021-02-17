بالفيديو.. لاعب الأهلي: كنا مضغوطين في الشوط الأول بسبب الرياح

طلال الغامدي (صدى):
علق لاعب الأهلي إدريس فتوحي، على تعادل فريقه مع العين بهدف لكل منهما، قائلا:" دخلنا المباراة ونحن عازمين على الحصول على النقاط الثلاث ".
وأضاف إدريس فتوحي خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" كنا مضغوطين في الشوط الأول بسبب الرياح، وافتقدنا للتركيز واللمسة الأخيرة ".
وكان التعادل الإيجابي على مواجهة الأهلي والعين، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 19 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 35نقطة، ويلاقي الشباب الإثنين 22 فبراير، بينما بلغ العين 14 نقطة، ويواجه ضمك الثلاثاء 23 فبراير.