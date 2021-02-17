بالصور.. الهلال ينهي تحضيراته لـ "الاتفاق"

ماجد محمد (صدى):
أنهى فريق الهلال، تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة ضيفه الاتفاق، غدًا الخميس، حيث عمد الجهاز الفني إلى تطبيق تدريبات فنية وتكتيكية متنوعة.
وطبق المدير الفني " روجيرو ميكالي " التكتيك الذي سينتهجه في لقاء غدًا عبر مناورة على جزء من الملعب.
ولم يكمل صالح الشهري، المران نظير تعرضه لإصابة في الجانب الأيسر من البطن، حيث سيجري مساء اليوم أشعى على موضع إصابته.
ويطمح الهلال في العودة مجدداً للمنافسة على الصدارة التي ابتعد فيها الشباب عنه بفارق 5 نقاط بعد خسارته أمام ضمك 1-صفر، الأسبوع الماضي.
وكانت إدارة الهلال قد قررت إقالة الروماني رزافان لوشيسكو مدرب الفريق بعد الخسارة من ضمك لتعين البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب شباب.