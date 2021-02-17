بالفيديو.. الأهلي يتعثر مجددا بالتعادل أمام العين 

نواف السالم (صدى):
خيم التعادل الإيجابي على مواجهة الأهلي والعين، بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة 19 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، موسم 2020-2021.
وافتتح براداريتش أهداف اللقاء لصالح نادي العين، عند الدقيقة 39 من عمر اللقاء، من تصويبة قوية على يسار محمد العويس، حارس الأهلي.
وفي الدقيقة 84، تمكن عبد الرحمن غريب من إدراك هدف التعادل للأهلي، بعدما انفرد بحارس العين ليضع الكرة على يمينه.
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 35نقطة، ويلاقي الشباب الإثنين 22 فبراير، بينما بلغ العين 14 نقطة، ويواجه ضمك الثلاثاء 23 فبراير.