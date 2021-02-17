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شاهد.. مواطن يوضح كيف أنقذ طليقته من عملية ابتزاز في محكمة الأحوال الشخصية

Time منذ 38 دقيقة
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شاهد.. مواطن يوضح كيف أنقذ طليقته من عملية ابتزاز في محكمة الأحوال الشخصية

نايف السالم (صدى):
كشف مواطن، تفاصيل حول إنقاذه لطليقته من عملية ابتزاز مدبرة تعرضت لها في محكمة الأحوال الشخصية على يد أحد الأشخاص يستعين بوافدة تقوم باصطياد المواطنات من المحاكم.

وأضاف المواطن خلال مداخلة هاتفية مع برنامج  " الراصد " أن الوافدة اعترضت طليقته في محكمة الأحوال الشخصية وادعت في البداية أنها محامية ثم عرفتها بالشخص المبتز وأبلغتها أنه محامي وطلبت منها أن تكتب معه العقود، لافتا إلى أنه اكتشف بعد ذلك أن الجاني لم يكن محاميًا ولكنه كان منتحلًا صفة محام.

وأوضح المواطن:" بعد ذلك كتبوا معها عقود بـ 60 ألف ريال وبعد أن تسببوا في الطلاق انفردا بها حيث كان الموضوع مبرمجا أو مخططا له سابقا ثم رفعوا عليها قضية بـ 100 ألف ريال وأخرى بمليون ريال ثم أخذوا منها 80 ألف ريال كاش وعملوا لها سند لأمر مزور بـ 80 ألف ريال وأخذوا عليها حكم ب20 ألف ريال حتى وصل إجمالي المبالغ التي طالبوها بها إلى مليون و280 ألف ريال ".

وقال المواطن، إنه تفاجأ بهذه الأمور لأن الانفصال والحضانة تمت بالتراضي بينهما ثم علم بعد ذلك أنها تمر بحالة نفسية وشغلت عن أبنائها بمراجعة المحاكم والدوائر المختصة قائلًا “أكيد الواحد ما هيتجرد من إنسايته في طليقته وذلك إنفاذًا لأمر الله -سبحانه- “ولا تنسوا الفضل بينكم ".

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يازينهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن فيصل
ضمك وابها ومسمي نفسه الزعيم المضحك يقول الكويتي ( الهلال ما يبي الدوري والدوري يبي الهلال ..) عملوا والكويتي كيف يطبل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش ذا كله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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