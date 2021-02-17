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شاهد.. تعليق لاعب الفتح على هزيمة الشباب أمام فريقه 

Time منذ ساعة
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شاهد.. تعليق لاعب الفتح على هزيمة الشباب أمام فريقه 

طلال الغامدي (صدى):
علق ‏مروان سعدان، لاعب فريق الفتح، على فوز فريقه على الشباب بهدفين، ضمن مباريات الجولة 19 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال مروان سعدان خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" فريق ‎الشباب لم يسبق أن خسر على ملعبه وانتصرنا عليه ".

وأضاف مروان سعدان:" لا يوجد فريق صغير بكرة القدم حاليًا "، مشيرا:" لابد أن نكمل في المباريات القادمة بنفس المستوي الذي ظهرنا عليه اليوم ".

وكان فريق الفتح فاز على نظيره الشباب، بنتيجة (2-1)، وارتفع رصيد الشباب إلى 39 نقطة في المركز الأول، بجدول ترتيب دوري المحترفين، في حين ارتفع رصيد الفتح إلى 23 نقطة في المركز الـ 12.

Time واتساب
الشباب
الفتح
الدوري
مروان سعدان

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن فيصل
ضمك وابها ومسمي نفسه الزعيم المضحك يقول الكويتي ( الهلال ما يبي الدوري والدوري يبي الهلال ..) عملوا والكويتي كيف يطبل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
وش ذا كله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه،، .Push Up Exercise

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