شاهد.. تعليق لاعب الفتح على هزيمة الشباب أمام فريقه 

طلال الغامدي (صدى):
علق مروان سعدان، لاعب فريق الفتح، على فوز فريقه على الشباب بهدفين، ضمن مباريات الجولة 19 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال مروان سعدان خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" فريق الشباب لم يسبق أن خسر على ملعبه وانتصرنا عليه ".
وأضاف مروان سعدان:" لا يوجد فريق صغير بكرة القدم حاليًا "، مشيرا:" لابد أن نكمل في المباريات القادمة بنفس المستوي الذي ظهرنا عليه اليوم ".
وكان فريق الفتح فاز على نظيره الشباب، بنتيجة (2-1)، وارتفع رصيد الشباب إلى 39 نقطة في المركز الأول، بجدول ترتيب دوري المحترفين، في حين ارتفع رصيد الفتح إلى 23 نقطة في المركز الـ 12.