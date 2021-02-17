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الأمير مشعل بن ماجد يوجه بإزالة عقوم ترابية و ردم مستنقعات جنوب جدة
منذ ساعة
1713
جدة (صدى):
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، الجهات الأمنية والمختصة بإزالة عقوم ترابية لمخالفين وردم مستنقعات مائية تستخدم لارتكاب سلوكيات خاطئة بمواقع جنوب جدة.
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
ماشاء الله إجازةنهاية إسبوع، وأجواء غائمة وماطرة،شئ جميل ورووووعة..
واضح*** وصريح***
اللهم اجعلها أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب..
الريان
حرب بالسيارات
عادل
اسعد الله ايامكم بالخيرات والمسرات مع احترامي وتقديري للجميع الشبابيين النصراويين يا اخوان الكلام مايفيد البلطان غلطان عبد الغني غلطان ما في فائده المطلوب من لجنه الانضباط انهاء هذه الظاهره في جميع الانديه السعوديه هذه الظاهره لا تليق في الدوري السعودي الدوري السعودي يحظى بجمهور عربيه ويمكن علميا
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ،، من العنوان توقعت إن فالموضوع،زوجة أب، الغل والحقد والحسد،من أكبر دوافع الجريمة..
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