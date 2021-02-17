ريال مدريد يناقش الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني سيلتقي برئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر شيفرين قريبًا لمناقشة الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا.
وذكرت التقارير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يقترب من اعتماد النظام الجديد الذي سيتم خوض به منافسات دوري أبطال أوروبا، خلال السنوات المقبلة.
ومن المقرر أن يتم اعتماد النظام الجديد، لمدة 9 سنوات متواصلة، في مارس المقبل، ليتم تنفيذه في الفترة ما بين عامي 2024 حتى 2033.
والجدير بالذكر أن نظام دوري الأبطال الجديد سيشهد مشاركة 36 فريقًا بدلًا من 32 فقط في النظام الحالي، في خطوة من الاتحاد الأوروبي لزيادة حدة المنافسة.