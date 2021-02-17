الأعداد السابقة للصحيفة

ريال مدريد يناقش الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا

Time منذ 8 دقائق
Views 1211
ريال مدريد يناقش الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني سيلتقي برئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر شيفرين قريبًا لمناقشة الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا.

وذكرت التقارير أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يقترب من اعتماد النظام الجديد الذي سيتم خوض به منافسات دوري أبطال أوروبا، خلال السنوات المقبلة.

ومن المقرر أن يتم اعتماد النظام الجديد، لمدة 9 سنوات متواصلة، في مارس المقبل، ليتم تنفيذه في الفترة ما بين عامي 2024 حتى 2033.

والجدير بالذكر أن نظام دوري الأبطال الجديد سيشهد مشاركة 36 فريقًا بدلًا من 32 فقط في النظام الحالي، في خطوة من الاتحاد الأوروبي لزيادة حدة المنافسة.

Time واتساب
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا

أحدث التعليقات

abdul
نفس التكهنات سمعناه العام الماضي.
البعير
نعم كبر الجنط وايضا اذا كنت في منحدر اكفيء المحرك توفر نقودك خليها دحدرة عند الاشارة اكفىء المحرك لاتشغل المكيف يزيد الاستهلاك الاكتفاء بفتح النافذه والمثلث
د محمد ماجد بخش
أيضا بنفس الطريقة لنفس العناصر 10 9 8 7 6 5 4 3 فإن مجموعات التمثيل التالية ممكنة:- 04 3 4 3 4 3 4 3 02 1 4 3 2 1 2 1 04 3 3 4 3 2 3 2 02 1 3 2 1 3 2 1 فالتمثيل العددي والوحدة العددية الممثلة لهما دلالة مرتبطة بالدرجة الممثلة
د محمد ماجد بخش
هذه الاحتمالات الثلاثة لتمثيل العناصر التالية من الليثيوم 3 حتى النيون 10 :- 10 9 8 7 6 5 4 3 08 7 6 5 4 3 2 1 06 5 4 3 2 1 2 1 00 1 2 3 2 1 0 1 طبعا يمكن أيضا التمثيل التكافؤ والارتباط بهذه المجموعة الممثلة:- 02 1 2 1 2 1 2 1 04 3 2 1 4 3 2 1 02 1 6 5 4 3 2 1 00 1 2 3 4 5 6 7 ولكل سلسلة أو فترة تمثيل توابع متسلسلة أو فترات ممثلة
واضح*** وصريح***
مساء الخير، .Good evening علمني لاتخليني أمشي لاني مقيد ولامفكوك.

أخر الأخبار

الحصيني يتوقع هطول أمطار رعدية على 5 مناطق
الحصيني يتوقع هطول أمطار رعدية على 5 مناطق
Time منذ 4 دقائق Views 1129
مذيعة في موقف لا تحسد عليه
مذيعة في موقف لا تحسد عليه
Time منذ 6 دقائق Views 178
إحتفال شاعرة بحفل زفافها
إحتفال شاعرة بحفل زفافها
Time منذ 6 دقائق Views 156
ثور يهاجم صاحبه
ثور يهاجم صاحبه
Time منذ 7 دقائق Views 180
ريال مدريد يناقش الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا
ريال مدريد يناقش الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا
Time منذ 8 دقائق Views 1211
بالفيديو.. أستاذ مناعة: تحسن الطقس سيكون مفيدا للحد من ‎كورونا
بالفيديو.. أستاذ مناعة: تحسن الطقس سيكون مفيدا للحد من ‎كورونا
Time منذ 18 دقيقة Views 1412
بالفيديو.. إغلاق أحد الأسواق الكبرى في الرياض
بالفيديو.. إغلاق أحد الأسواق الكبرى في الرياض
Time منذ 27 دقيقة Views 1554
سيدة مسنة تفقد حياتها بجوار ابنها المتوفي
سيدة مسنة تفقد حياتها بجوار ابنها المتوفي
Time منذ 42 دقيقة Views 750
شيلاء سبت وتعلم اللهجة السعودية
شيلاء سبت وتعلم اللهجة السعودية
Time منذ 55 دقيقة Views 476
ولا حصلت الا النمر يساعدها !
ولا حصلت الا النمر يساعدها !
Time منذ 56 دقيقة Views 579