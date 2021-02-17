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بالفيديو.. أستاذ مناعة: تحسن الطقس سيكون مفيدا للحد من ‎كورونا

Time منذ 18 دقيقة
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بالفيديو.. أستاذ مناعة: تحسن الطقس سيكون مفيدا للحد من ‎كورونا

عادل الحربي (صدى):
قال أستاذ المناعة والحساسية والربو طلال نصولي، إن تحسن الطقس خلال الأسابيع المقبلة سيكون مفيدا للحد من انتشار ‎كورونا.

وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة  العربية للحديث عن كورونا والحد منها، ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع الإصابات بالفيروس.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، أعلن عن تسجيل 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا المستجد، عن تسجيل 349 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 364,646 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6445 حالة وفاة.

Time واتساب
الطقس
كورونا

أحدث التعليقات

abdul
نفس التكهنات سمعناه العام الماضي.
البعير
نعم كبر الجنط وايضا اذا كنت في منحدر اكفيء المحرك توفر نقودك خليها دحدرة عند الاشارة اكفىء المحرك لاتشغل المكيف يزيد الاستهلاك الاكتفاء بفتح النافذه والمثلث
د محمد ماجد بخش
أيضا بنفس الطريقة لنفس العناصر 10 9 8 7 6 5 4 3 فإن مجموعات التمثيل التالية ممكنة:- 04 3 4 3 4 3 4 3 02 1 4 3 2 1 2 1 04 3 3 4 3 2 3 2 02 1 3 2 1 3 2 1 فالتمثيل العددي والوحدة العددية الممثلة لهما دلالة مرتبطة بالدرجة الممثلة
د محمد ماجد بخش
هذه الاحتمالات الثلاثة لتمثيل العناصر التالية من الليثيوم 3 حتى النيون 10 :- 10 9 8 7 6 5 4 3 08 7 6 5 4 3 2 1 06 5 4 3 2 1 2 1 00 1 2 3 2 1 0 1 طبعا يمكن أيضا التمثيل التكافؤ والارتباط بهذه المجموعة الممثلة:- 02 1 2 1 2 1 2 1 04 3 2 1 4 3 2 1 02 1 6 5 4 3 2 1 00 1 2 3 4 5 6 7 ولكل سلسلة أو فترة تمثيل توابع متسلسلة أو فترات ممثلة
واضح*** وصريح***
مساء الخير، .Good evening علمني لاتخليني أمشي لاني مقيد ولامفكوك.

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