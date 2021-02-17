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بالفيديو.. اقتصادي يكشف أكبر عقبة تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة

Time منذ 58 دقيقة
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بالفيديو.. اقتصادي يكشف أكبر عقبة تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة

نايف السالم (صدى):
قال المحلل الاقتصادي سليمان العساف، إن التمويل أكبر عقبة تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وأضاف سليمان العساف خلال لقائه عبر قناة العربية:" المنشآت الصغيرة والمتوسطة  تمثل 99% من حجم المنشآت في المملكة ".

وأشار:" مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي لا يمثل إلا 35% أي أقل من المعدلات العالمية "، مبينا:" أكبر معضلة تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو التمويل ".

وتابع:" البنوك التجارية ترفض أن تعطي قروضا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلا بوجود ضمانات أو أصول "، موضحا:" بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعزز فرص التوسع في الاستثمار ".

Time واتساب
الاقتصاد
التمويل
القروض
المنشآت

أحدث التعليقات

abdul
نفس التكهنات سمعناه العام الماضي.
البعير
نعم كبر الجنط وايضا اذا كنت في منحدر اكفيء المحرك توفر نقودك خليها دحدرة عند الاشارة اكفىء المحرك لاتشغل المكيف يزيد الاستهلاك الاكتفاء بفتح النافذه والمثلث
د محمد ماجد بخش
أيضا بنفس الطريقة لنفس العناصر 10 9 8 7 6 5 4 3 فإن مجموعات التمثيل التالية ممكنة:- 04 3 4 3 4 3 4 3 02 1 4 3 2 1 2 1 04 3 3 4 3 2 3 2 02 1 3 2 1 3 2 1 فالتمثيل العددي والوحدة العددية الممثلة لهما دلالة مرتبطة بالدرجة الممثلة
د محمد ماجد بخش
هذه الاحتمالات الثلاثة لتمثيل العناصر التالية من الليثيوم 3 حتى النيون 10 :- 10 9 8 7 6 5 4 3 08 7 6 5 4 3 2 1 06 5 4 3 2 1 2 1 00 1 2 3 2 1 0 1 طبعا يمكن أيضا التمثيل التكافؤ والارتباط بهذه المجموعة الممثلة:- 02 1 2 1 2 1 2 1 04 3 2 1 4 3 2 1 02 1 6 5 4 3 2 1 00 1 2 3 4 5 6 7 ولكل سلسلة أو فترة تمثيل توابع متسلسلة أو فترات ممثلة
واضح*** وصريح***
مساء الخير، .Good evening علمني لاتخليني أمشي لاني مقيد ولامفكوك.

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