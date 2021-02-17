بالفيديو.. اقتصادي يكشف أكبر عقبة تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة

نايف السالم (صدى):
قال المحلل الاقتصادي سليمان العساف، إن التمويل أكبر عقبة تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وأضاف سليمان العساف خلال لقائه عبر قناة العربية:" المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 99% من حجم المنشآت في المملكة ".
وأشار:" مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي لا يمثل إلا 35% أي أقل من المعدلات العالمية "، مبينا:" أكبر معضلة تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو التمويل ".
وتابع:" البنوك التجارية ترفض أن تعطي قروضا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلا بوجود ضمانات أو أصول "، موضحا:" بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعزز فرص التوسع في الاستثمار ".