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القبض على مقيم يمني ارتكب عددا من جرائم النصب والاحتيال بالرياض

Time منذ ساعة
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القبض على مقيم يمني ارتكب عددا من جرائم النصب والاحتيال بالرياض

الرياض (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من جرائم النصب والاحتيال، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في استهداف عملاء البنوك أمام أجهزة الصرف الآلي من كبار السن والمقيمين، والتحايل عليهم بمساعدتهم على تنفيذ عمليات السحب، واستبدال بطاقات الصرف الآلي بعد حصوله على معلوماتها، واستخدامها في تنفيذ عمليات شراء عبر نقاط البيع وإجراء سحوبات بنكية، حيث بلغت قيمة العمليات المالية والشرائية بها، (74,900) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

abdul
نفس التكهنات سمعناه العام الماضي.
البعير
نعم كبر الجنط وايضا اذا كنت في منحدر اكفيء المحرك توفر نقودك خليها دحدرة عند الاشارة اكفىء المحرك لاتشغل المكيف يزيد الاستهلاك الاكتفاء بفتح النافذه والمثلث
د محمد ماجد بخش
أيضا بنفس الطريقة لنفس العناصر 10 9 8 7 6 5 4 3 فإن مجموعات التمثيل التالية ممكنة:- 04 3 4 3 4 3 4 3 02 1 4 3 2 1 2 1 04 3 3 4 3 2 3 2 02 1 3 2 1 3 2 1 فالتمثيل العددي والوحدة العددية الممثلة لهما دلالة مرتبطة بالدرجة الممثلة
د محمد ماجد بخش
هذه الاحتمالات الثلاثة لتمثيل العناصر التالية من الليثيوم 3 حتى النيون 10 :- 10 9 8 7 6 5 4 3 08 7 6 5 4 3 2 1 06 5 4 3 2 1 2 1 00 1 2 3 2 1 0 1 طبعا يمكن أيضا التمثيل التكافؤ والارتباط بهذه المجموعة الممثلة:- 02 1 2 1 2 1 2 1 04 3 2 1 4 3 2 1 02 1 6 5 4 3 2 1 00 1 2 3 4 5 6 7 ولكل سلسلة أو فترة تمثيل توابع متسلسلة أو فترات ممثلة
واضح*** وصريح***
مساء الخير، .Good evening علمني لاتخليني أمشي لاني مقيد ولامفكوك.

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