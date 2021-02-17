أزمة قبل لقاء الباطن وأبها

طلال الغامدي (صدى):
واجه فريق الباطن أزمة قبل انطلاق مباراته أمام أبها مضيفه، الأربعاء، ضمن الجولة الـ19من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بسبب تقارب تشابه ألوان أطقم الفريقين.
وذكرت تقارير صحفية أن الباطن اضطر إلى ارتداء الطقم السماوي، حيث يملك الطقم البديل اللون الأبيض، في حين تمسك أبها بأحقيته وفقا للفقرة 4/2 من المادة 24 من اللائحة التنظيمية في رابطة دوري المحترفين بارتداء الطقم الرئيسي " الأبيض " للفريق المستضيف.
وأضافت التقارير، أن حكم الساحة بدء المباراة، رغم قرب درجات ألوان الفريقين.
ويذكر أن الفقرة 3 من المادة 24 للائحة تنص على أنه يتوجب على كل ناد احضار الطقم الأساسي والاحتياطي والطقم الثالث لكل من اللاعبين وحراس المرمى في كل المباريات.