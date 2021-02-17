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استخدام الأشعة فوق البنفسجية في تعقيم وفلترة ماء زمزم 

Time منذ ساعة
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استخدام الأشعة فوق البنفسجية في تعقيم وفلترة ماء زمزم 

مكة المكرمة (صدى):
نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال الصيانة الخاصة بمعدات وأجهزة محطات ماء زمزم بصفة دورية، وذلك لضمان جودتها قبل تقديمها إلى ضيوف بيت الله من المعتمرين والحجاج.

وحول كيفية استخدام الأشعة فوق البنفسجية في التعقيم والفلترة، ذكر مساعد المدير العام للتشغيل والصيانة للشؤون الخارجية بشؤون الحرمين المهندس مشعل المطرفي، إنها طاقة ضوئية تنتج من مصابيح زئبقية منخفضة الضغط، محمية بأنواع خاصة من الزجاج، تسمح للضوء بالمرور على البكتريا والفيروسات وغيرها من الأحياء الدقيقة، واختراق الغلاف الخارجي وتدمير الحمض النووي[D. N. A].

ولفت: يتم دخول المياه إلى أنبوبة أسطوانية توجد بداخلها المصابيح المولدة للأشعة فوق البنفسجية، ويعتمد عدد اللمبات الموجودة داخل الأسطوانة على حجم الأسطوانة وكمية المياه المراد تعقيمها، كما يتم ضبط سرعة دخول المياه بحيث تكون بسرعة كافية لقتل أي بكتيريا أو فيروسات.

Time واتساب
ماء زمزم
تعقيم
الأشعة فوق البنفسجية
فلترة

أحدث التعليقات

abdul
نفس التكهنات سمعناه العام الماضي.
البعير
نعم كبر الجنط وايضا اذا كنت في منحدر اكفيء المحرك توفر نقودك خليها دحدرة عند الاشارة اكفىء المحرك لاتشغل المكيف يزيد الاستهلاك الاكتفاء بفتح النافذه والمثلث
د محمد ماجد بخش
أيضا بنفس الطريقة لنفس العناصر 10 9 8 7 6 5 4 3 فإن مجموعات التمثيل التالية ممكنة:- 04 3 4 3 4 3 4 3 02 1 4 3 2 1 2 1 04 3 3 4 3 2 3 2 02 1 3 2 1 3 2 1 فالتمثيل العددي والوحدة العددية الممثلة لهما دلالة مرتبطة بالدرجة الممثلة
د محمد ماجد بخش
هذه الاحتمالات الثلاثة لتمثيل العناصر التالية من الليثيوم 3 حتى النيون 10 :- 10 9 8 7 6 5 4 3 08 7 6 5 4 3 2 1 06 5 4 3 2 1 2 1 00 1 2 3 2 1 0 1 طبعا يمكن أيضا التمثيل التكافؤ والارتباط بهذه المجموعة الممثلة:- 02 1 2 1 2 1 2 1 04 3 2 1 4 3 2 1 02 1 6 5 4 3 2 1 00 1 2 3 4 5 6 7 ولكل سلسلة أو فترة تمثيل توابع متسلسلة أو فترات ممثلة
واضح*** وصريح***
مساء الخير، .Good evening علمني لاتخليني أمشي لاني مقيد ولامفكوك.

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