بالفيديو.. ثلاثية تقود الوحدة إلى هزيمة الرائد

نواف السالم (صدى):
انتزع فريق الوحدة، فوزًا ثمينا من مضيفه الرائد بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الملك عبدالله ببريدة، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم منصور الحربي للرائد، بعد إحراز الهدف الأول في الدقيقة 16، فيما تمكن محترف الوحدة أنسيلمو، من إحراز هدف التعادل لفريقه.
وسجل أنسيلمو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 66، وأحرز المحترف هيرناني ثلاثية الوحدة في الدقيقة 94.
وبهذه النتيجة، رفع الوحدة يرفع رصيده إلى 27 نقطة، ويلاقي التعاون الإثنين 22 فبراير، بينما توقف الرائد عند النقطة 19، ويواجه أبها في اليوم ذاته.