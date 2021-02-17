الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. ثلاثية تقود الوحدة إلى هزيمة الرائد

Time منذ 30 دقيقة
Views 1663
بالفيديو.. ثلاثية تقود الوحدة إلى هزيمة الرائد

نواف السالم (صدى):
انتزع فريق الوحدة، فوزًا  ثمينا من مضيفه الرائد بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الملك عبدالله ببريدة، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم منصور الحربي للرائد، بعد إحراز الهدف الأول في الدقيقة 16، فيما تمكن محترف الوحدة أنسيلمو، من إحراز هدف التعادل لفريقه.

وسجل أنسيلمو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 66، وأحرز المحترف هيرناني ثلاثية الوحدة في الدقيقة 94.

وبهذه النتيجة، رفع الوحدة يرفع رصيده إلى 27 نقطة، ويلاقي التعاون الإثنين 22 فبراير، بينما توقف الرائد عند النقطة 19، ويواجه أبها في اليوم ذاته.

Time واتساب
الوحدة
الدوري
الرائد
فوز

أحدث التعليقات

بوعابد
كل شي قديم راح يلغونه
لالبذلدزتر
ااااااااا
ابوبدر
الجنة لها واردوها والنار لها حطبها. الله لا يفضح اهلنا ويستر علينا وعلى حريمنا وحريم المسلمين.. خلاص الحريم صار فيهن اللي استغل الحرية للخراب واخرتها شفتوا البنت اللي تحرشت باختها.. والمخرج عاوز كذا وراح يتحاسب كلن على عمله✋
ابوبدر
الله لا يبلانا ولا يفضحنا.. مع الاسف النفخ والتفخ في اماكن محددة صار يجلب الخرفان. والفاشينيستات تحولن لشاعرات وفضايحهن منتشرة باليوتيوب
ابو رياض الحربي
من شافك وجهك كنها مقفى بربري ايها الارعن

أخر الأخبار

بالفيديو..الباطن يفوز على أبها بثنائية
بالفيديو..الباطن يفوز على أبها بثنائية
Time منذ دقيقة Views 1055
استخدام الأشعة فوق البنفسجية في تعقيم وفلترة ماء زمزم 
استخدام الأشعة فوق البنفسجية في تعقيم وفلترة ماء زمزم 
Time منذ دقيقتين Views 1083
شاهد.. ارتفاع الأمواج على كورنيش ‎جدة ووصولها للشارع الرئيسي
شاهد.. ارتفاع الأمواج على كورنيش ‎جدة ووصولها للشارع الرئيسي
Time منذ 13 دقيقة Views 1472
شرطي يعاقب عريس امام زوجته
شرطي يعاقب عريس امام زوجته
Time منذ 21 دقيقة Views 300
نهاية التفحيط في البر
نهاية التفحيط في البر
Time منذ 22 دقيقة Views 291
المياه الوطنية: مليون و800 ألف مستفيد من 225 مشروعاً في 2020
المياه الوطنية: مليون و800 ألف مستفيد من 225 مشروعاً في 2020
Time منذ 22 دقيقة Views 1329
تجيك المصايب
تجيك المصايب
Time منذ 22 دقيقة Views 222
بالفيديو.. ثلاثية تقود الوحدة إلى هزيمة الرائد
بالفيديو.. ثلاثية تقود الوحدة إلى هزيمة الرائد
Time منذ 30 دقيقة Views 1663
"سار" تفاجئ الجميع بعد إلغاء مؤسسة الخطوط الحديدية
"سار" تفاجئ الجميع بعد إلغاء مؤسسة الخطوط الحديدية
Time منذ 33 دقيقة Views 1849
تتقدم بالعمر
تتقدم بالعمر
Time منذ 40 دقيقة Views 233