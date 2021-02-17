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شاهد.. ارتفاع الأمواج على كورنيش ‎جدة ووصولها للشارع الرئيسي

Time منذ 13 دقيقة
Views 1469
شاهد.. ارتفاع الأمواج على كورنيش ‎جدة ووصولها للشارع الرئيسي

جدة (صدى):
رصد مقطع فيديو ارتفاع الأمواج على كورنيش ‎جدة ووصولها للشارع الرئيسي، مما أثار المشهد الجميل إعجاب المواطنين.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق القصيم، الرياض، الشرقية جازان، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة ونجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي الى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبه بانخفاض في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45كم/ساعة تصل إلى 55كم/ساعة. على الجزئيين الأوسط والجنوبي، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين تصل إلى ثلاث أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزئيين الأوسط والجنوبي.

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أحدث التعليقات

بوعابد
كل شي قديم راح يلغونه
لالبذلدزتر
ااااااااا
ابوبدر
الجنة لها واردوها والنار لها حطبها. الله لا يفضح اهلنا ويستر علينا وعلى حريمنا وحريم المسلمين.. خلاص الحريم صار فيهن اللي استغل الحرية للخراب واخرتها شفتوا البنت اللي تحرشت باختها.. والمخرج عاوز كذا وراح يتحاسب كلن على عمله✋
ابوبدر
الله لا يبلانا ولا يفضحنا.. مع الاسف النفخ والتفخ في اماكن محددة صار يجلب الخرفان. والفاشينيستات تحولن لشاعرات وفضايحهن منتشرة باليوتيوب
ابو رياض الحربي
من شافك وجهك كنها مقفى بربري ايها الارعن

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