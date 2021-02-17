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"سار" تفاجئ الجميع بعد إلغاء مؤسسة الخطوط الحديدية

Time منذ 33 دقيقة
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"سار" تفاجئ الجميع بعد إلغاء مؤسسة الخطوط الحديدية

الرياض (صدى):
قرر مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، اعتباراً من أبريل المقبل، على أن تحل شركة الخطوط الحديدية " سار " محلها في أي عقود أو التزامات تعاقدية تتعلق بها.

ومن جانبها، أعلنت شركة الخطوط الحديدية "سار"، دمج جميع شبكات الخطوط الحديدية بين مدن المملكة تحت مظلتها، مؤكدة التزامها بتقديم خدمات موثوقة وآمنة في الشبكات الثلاث، والتي تربط بين مدن المملكة بأطوال تزيد على 5500 كلم.

ولفتت إلى أن التركيز خلال الفترة المقبلة سينصب على ضمان التكامل السلس والحفاظ على استمرارية الأعمال وتطويرها لخدمات الركاب والشحن المشتركة في جميع أنحاء المملكة، موضحة أن جداول القطارات والعمليات ستبقى من دون تغيير خلال المستقبل القريب.

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سار
الخطوط الحديدية
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دمج

أحدث التعليقات

بوعابد
كل شي قديم راح يلغونه
لالبذلدزتر
ااااااااا
ابوبدر
الجنة لها واردوها والنار لها حطبها. الله لا يفضح اهلنا ويستر علينا وعلى حريمنا وحريم المسلمين.. خلاص الحريم صار فيهن اللي استغل الحرية للخراب واخرتها شفتوا البنت اللي تحرشت باختها.. والمخرج عاوز كذا وراح يتحاسب كلن على عمله✋
ابوبدر
الله لا يبلانا ولا يفضحنا.. مع الاسف النفخ والتفخ في اماكن محددة صار يجلب الخرفان. والفاشينيستات تحولن لشاعرات وفضايحهن منتشرة باليوتيوب
ابو رياض الحربي
من شافك وجهك كنها مقفى بربري ايها الارعن

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