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الجوازات :متاح للخليجيين والزائرين الاستعلام عن رقم الحدود عبر أبشر

Time منذ 45 دقيقة
Views 1399
الجوازات :متاح للخليجيين والزائرين الاستعلام عن رقم الحدود عبر أبشر

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، عبر خدمة الاستعلام عن رقم الحدود بمنصة أبشر.

وقالت المديرية العامة للجوازات : «عبر منصة أبشر الإلكترونية، بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة العربية السعودية الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات».

ويذكر أن الجوازات، أشارت إلى أنه يمكن تفعيل الأرقام عبر منصة «أبشر» من خلال أجهزة التفعيل الذاتية.

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المديرية العامة للجوازات
الجوازات
أبشر
رقم الحدود

أحدث التعليقات

بوعابد
كل شي قديم راح يلغونه
لالبذلدزتر
ااااااااا
ابوبدر
الجنة لها واردوها والنار لها حطبها. الله لا يفضح اهلنا ويستر علينا وعلى حريمنا وحريم المسلمين.. خلاص الحريم صار فيهن اللي استغل الحرية للخراب واخرتها شفتوا البنت اللي تحرشت باختها.. والمخرج عاوز كذا وراح يتحاسب كلن على عمله✋
ابوبدر
الله لا يبلانا ولا يفضحنا.. مع الاسف النفخ والتفخ في اماكن محددة صار يجلب الخرفان. والفاشينيستات تحولن لشاعرات وفضايحهن منتشرة باليوتيوب
ابو رياض الحربي
من شافك وجهك كنها مقفى بربري ايها الارعن

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