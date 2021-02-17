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شاهد.. حكم لبس الجوارب في الطواف والسعي للرجل والمرأة 

Time منذ 53 دقيقة
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شاهد.. حكم لبس الجوارب في الطواف والسعي للرجل والمرأة 

نايف السالم (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري، حكم لبس الجوارب في الطواف والسعي للرجل والمرأة.

قال سعد الشثري، خلال حواره عبر قناة السعودية:" من يطوف بالبيت فلا يخلو حاله إما أن يكون محرما بعمرة أو بحج أو ألا يكون محرما فإن كان غير محرم فلا حرج عليه أن يطوف بالبيت فعليه الجوارب والخفين فلا حرج عليهم في ذلك ".

وأضاف:" إذا كان الإنسان محرما إمرأة فلا حرج عليها في لبس الخفين والجوارب، وذلك أن المرأة إنما تمنع من لبس المخيط في يديها وفي وجهها، فتغطي اليدين والوجه بغطاء لا يكون مخيطا "، مبينا:" بالنسبة للرجل المحرم يمنع عليه لبس المخيط في جميع بدنه، وبالتالي يمنع من لبس الخفاف والجوارب حال طوافه كونه محرما".

Time واتساب
السعي
سعد الشثري
لبس الجوارب

أحدث التعليقات

بوعابد
كل شي قديم راح يلغونه
لالبذلدزتر
ااااااااا
ابوبدر
الجنة لها واردوها والنار لها حطبها. الله لا يفضح اهلنا ويستر علينا وعلى حريمنا وحريم المسلمين.. خلاص الحريم صار فيهن اللي استغل الحرية للخراب واخرتها شفتوا البنت اللي تحرشت باختها.. والمخرج عاوز كذا وراح يتحاسب كلن على عمله✋
ابوبدر
الله لا يبلانا ولا يفضحنا.. مع الاسف النفخ والتفخ في اماكن محددة صار يجلب الخرفان. والفاشينيستات تحولن لشاعرات وفضايحهن منتشرة باليوتيوب
ابو رياض الحربي
من شافك وجهك كنها مقفى بربري ايها الارعن

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