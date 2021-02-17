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حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس على المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، على المملكة.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق القصيم، الرياض، الشرقية جازان، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة ونجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي الى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبه بانخفاض في درجات الحرارة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 26 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 9 مئوية.

 وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45كم/ساعة تصل إلى 55كم/ساعة. على الجزئيين الأوسط والجنوبي، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين تصل إلى ثلاث أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزئيين الأوسط والجنوبي.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول مساءًا  إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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أحدث التعليقات

بوعابد
كل شي قديم راح يلغونه
لالبذلدزتر
ااااااااا
ابوبدر
الجنة لها واردوها والنار لها حطبها. الله لا يفضح اهلنا ويستر علينا وعلى حريمنا وحريم المسلمين.. خلاص الحريم صار فيهن اللي استغل الحرية للخراب واخرتها شفتوا البنت اللي تحرشت باختها.. والمخرج عاوز كذا وراح يتحاسب كلن على عمله✋
ابوبدر
الله لا يبلانا ولا يفضحنا.. مع الاسف النفخ والتفخ في اماكن محددة صار يجلب الخرفان. والفاشينيستات تحولن لشاعرات وفضايحهن منتشرة باليوتيوب
ابو رياض الحربي
من شافك وجهك كنها مقفى بربري ايها الارعن

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