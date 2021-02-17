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بالفيديو..الشيخ الشثري: 4 أنواع للأموال واجبة الزكاة

Time منذ ساعة
Views 2159
بالفيديو..الشيخ الشثري: 4 أنواع للأموال واجبة الزكاة

عادل الحربي (صدى):
أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، حكم إخراج الزكاة على أرض تم بيعها بالتقسيط، والمشتري لم يسدد ثمنها بسبب ظروفه المادية.

وقال الشيخ سعد الشثري إن ملكية هذا الأرض تنتقل بمجرد البيع حتى لو لم يكن هناك سداد لقيمتها فأصبحت في ملكية الأبن لا ملكية الأب، فإن كان الأبن ينوي بيعها، يجب عليه أن يزكيها بحسب قيمتها.

وأضاف : وأن كان لاينوي بيعها فليس عليها زكاة لأنها ليست من الأموال الزكوية، فإنما الزكاة تجب في 4 أنواع وهما " الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والارج من الأرض وعروض التجارة أي السلع التي يريد صاحبها بيعها.

Time واتساب
الزكاة
سعد الشثري

أحدث التعليقات

بوعابد
كل شي قديم راح يلغونه
لالبذلدزتر
ااااااااا
ابوبدر
الجنة لها واردوها والنار لها حطبها. الله لا يفضح اهلنا ويستر علينا وعلى حريمنا وحريم المسلمين.. خلاص الحريم صار فيهن اللي استغل الحرية للخراب واخرتها شفتوا البنت اللي تحرشت باختها.. والمخرج عاوز كذا وراح يتحاسب كلن على عمله✋
ابوبدر
الله لا يبلانا ولا يفضحنا.. مع الاسف النفخ والتفخ في اماكن محددة صار يجلب الخرفان. والفاشينيستات تحولن لشاعرات وفضايحهن منتشرة باليوتيوب
ابو رياض الحربي
من شافك وجهك كنها مقفى بربري ايها الارعن

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