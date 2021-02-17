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كاريلي يحسم الجدل حول رحيله عن الاتحاد

Time منذ 31 دقيقة
Views 1527
كاريلي يحسم الجدل حول رحيله عن الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
سلطت وسائل الإعلام البرازيلية، الأضواء على فابيو كاريلي بعد مرور عام على توليه المسئولية الفنية لنادي الاتحاد.

وقال المدرب البرازيلي إن العمل في بلد مثل المملكة  بثقافة مختلفة يضيف له الخبرة وفهم العديد من القضايا، لافتا إلى تطور عمله منذ وصوله إلى المملكة، فدوري المحترفين تنافسي للغاية وقوي، خاصة في ظل وجود نجوم تشارك مع منتخبات بلادهم في كأس العالم

وعن مستقبله مع الاتحاد، أوضح أنه يركز حاليا في المباريات المتبقية ويعمل على إنهاء الموسم بشكل جيد جدا، وبعد ذلك سيرى إمكانية العودة إلى البرازيل، ولكنه سعيد في المملكة ومتحمس جدا بالتجربة الحالية.

ويستعد كاريلي لخوض مواجهة أمام التعاون في الجولة 19 من دوري المحترفين، غدا الخميس، حيث يسعى لتحقيق الفوز من أجل المنافسة بقوة على المراكز الأولى في المربع الذهبي من المسابقة.

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أحدث التعليقات

فتى الجنوب
ليس بغريب على أهل الجنوب كآفه وأهل جازان خاصة
زاير
المرحوم كان غلطان .
اللهو البرى
ياحبكم ف تهويل مايجهله الآخرون.. وانا مالي ومالو ماخلاص مات.. اش تبون فيه.. مات وانتها وانتهت حقبته.. خلاص.
هادي القحطاني
بودي تو بودي
زاير
مايخطيها السيف ولا السياف.

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