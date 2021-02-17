كاريلي يحسم الجدل حول رحيله عن الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
سلطت وسائل الإعلام البرازيلية، الأضواء على فابيو كاريلي بعد مرور عام على توليه المسئولية الفنية لنادي الاتحاد.
وقال المدرب البرازيلي إن العمل في بلد مثل المملكة بثقافة مختلفة يضيف له الخبرة وفهم العديد من القضايا، لافتا إلى تطور عمله منذ وصوله إلى المملكة، فدوري المحترفين تنافسي للغاية وقوي، خاصة في ظل وجود نجوم تشارك مع منتخبات بلادهم في كأس العالم
وعن مستقبله مع الاتحاد، أوضح أنه يركز حاليا في المباريات المتبقية ويعمل على إنهاء الموسم بشكل جيد جدا، وبعد ذلك سيرى إمكانية العودة إلى البرازيل، ولكنه سعيد في المملكة ومتحمس جدا بالتجربة الحالية.
ويستعد كاريلي لخوض مواجهة أمام التعاون في الجولة 19 من دوري المحترفين، غدا الخميس، حيث يسعى لتحقيق الفوز من أجل المنافسة بقوة على المراكز الأولى في المربع الذهبي من المسابقة.