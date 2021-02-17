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حالات يجوز فيها تعديل «سن المشترك» بعد تسجيله في التأمينات

Time منذ ساعة
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حالات يجوز فيها تعديل «سن المشترك» بعد تسجيله في التأمينات

الرياض (صدى):
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحالات التي يجوز فيها تعديل عمر المشترك بعد تسجيله في المؤسسة.

وتتضمنت هذه الحالات إذا تم تعديل تلك السن في بطاقة الهوية الوطنية للمشترك، بشرط ألا يكون قد سبق أن استحق أيًّا من التعويضات النقدية باستثناء البدلات.

كما يمكن تعديل السن إذا كان المشترك قد سجل قبل العمل باللائحة، ولم يكن قد تم تسجيل سنه بموجب حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر، أو قـرار مـن اللجنة الطبيـة المختصة بالمؤسسة.

ولفتت المؤسسة أنه يجوز تعديل سن المشترك أيضا في حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر، يعد الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية حسب التقويم المسجل به تاريخ الميلاد.

 

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التأمينات
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المشترك

أحدث التعليقات

فتى الجنوب
ليس بغريب على أهل الجنوب كآفه وأهل جازان خاصة
زاير
المرحوم كان غلطان .
اللهو البرى
ياحبكم ف تهويل مايجهله الآخرون.. وانا مالي ومالو ماخلاص مات.. اش تبون فيه.. مات وانتها وانتهت حقبته.. خلاص.
هادي القحطاني
بودي تو بودي
زاير
مايخطيها السيف ولا السياف.

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