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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

Time منذ 4 ساعات
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 17.65 نقطة ليقفل عند مستوى 9084.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 485 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 570 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسلاك، ومسك، ومجموعة الحكير، والكابلات السعودية، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات بحر العرب، والفخارية، والمصافي، وجازادكو، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 10.00%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسابتكو، والكابلات السعودية، وكيمانول، وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وبحر العرب، والمصافي، وتبوك الزراعية، وجاكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 1277.81 نقطة ليقفل عند مستوى 27866.66 نقطة، وبتداولات بلغت 112 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم تقاسمتها 1857 صفقة.

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مؤشر الأسهم

أحدث التعليقات

فتى الجنوب
ليس بغريب على أهل الجنوب كآفه وأهل جازان خاصة
زاير
المرحوم كان غلطان .
اللهو البرى
ياحبكم ف تهويل مايجهله الآخرون.. وانا مالي ومالو ماخلاص مات.. اش تبون فيه.. مات وانتها وانتهت حقبته.. خلاص.
هادي القحطاني
بودي تو بودي
زاير
مايخطيها السيف ولا السياف.

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