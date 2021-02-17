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فك غموض سبب وفاة ملك مصر القديمة: "ضربة على الرأس"

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فك غموض سبب وفاة ملك مصر القديمة: "ضربة على الرأس"

القاهرة (صدى):
كشف بحث علمي مصري، عن فحص مومياء الملك سقنن رع -تاعا الثاني بالأشعة المقطعية والتي أجراها عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس والدكتورة سحر سليم أستاذة الأشعة بكلية الطب جامعة القاهرة.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار المصرية، أن الفرعون سقنن رع تاعا الثاني الملقب بالشجاع، حكم جنوب مصر خلال احتلال البلاد من قبل الهكسوس الذين استولوا على الدلتا في شمال مصر لمدة قرن من الزمان (1650-1550 قبل الميلاد).

وكان قد تم اكتشاف مومياء سقنن رع تاعا الثاني في خبيئة الدير البحري عام 1881 وتم فحصها لأول مرة حينها وكذلك تم دراسة المومياء بالأشعة السينية في ستينيات القرن الماضي.

وأظهرت الفحوصات، أن الملك المتوفى قد عانى من عدة إصابات خطيرة في الرأس ولكن لا يوجد جراح في باقي الجسد، وقد اختلفت النظريات في سبب وفاة الملك فرجح البعض أن الملك قد قتل في معركة ربما على يد ملك الهكسوس نفسه، وأشار آخرون إلى أن سقنن رع تاعا الثاني ربما قُتل بمؤامرة أثناء نومه في قصره، ورجح آخرون أن التحنيط ربما تم على عجل بعيدًا عن ورشة التحنيط الملكية، وذلك لسوء حالة المومياء.

واستنادًا إلى صور الأشعة المقطعية ثنائية وثلاثية الأبعاد والتي تم تركيبها بواسطة تقنيات الكمبيوتر المتطورة، فيظهر تشوه الذراعين أنه يبدو أنه قد تم بالفعل أسر سقنن رع-تاعا الثاني في ساحة المعركة، وقيدت يديه خلف ظهره، مما منعه من صد الهجوم الشرس عن وجهه، فيما قالت الدكتورة سحر سليم أستاذة الأشعة في جامعة القاهرة والمتخصصة في علم الأشعة القديمة: "هذا يشير إلى أن سقنن رع كان حقاً على خط المواجهة مع جنوده يخاطر بحياته مع جنوده لتحرير مصر".

 

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مصر القديمة
الآثار
فراعنة

أحدث التعليقات

فتى الجنوب
ليس بغريب على أهل الجنوب كآفه وأهل جازان خاصة
زاير
المرحوم كان غلطان .
اللهو البرى
ياحبكم ف تهويل مايجهله الآخرون.. وانا مالي ومالو ماخلاص مات.. اش تبون فيه.. مات وانتها وانتهت حقبته.. خلاص.
هادي القحطاني
بودي تو بودي
زاير
مايخطيها السيف ولا السياف.

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