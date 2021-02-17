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بالصور.. تحويل الحركة المرورية من طريق الواجهة البحرية إلى الطرق البديلة
منذ 20 دقيقة
1420
جدة (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للمرور بجدة، اليوم الأربعاء، عن تحويل الحركة المرورية "احترازيا"من طريق " الواجهة البحرية " إلى الطرق البديلة.
وأوضحت إدارة المرور بجدة، أن ذلك يأتي بسبب ارتفاع أمواج البحر التي أدت إلى تحويل الحركة المرورية.
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د محمد ماجد بخش
تمثيل درجة الارتباط مبدئيا بالتكافؤ العددي وتمثيل حالة الأكسدة مبدئيا بعدد الأكسدة
د محمد ماجد بخش
تمثيل درجة الارتباط مبدئيا بالتكافؤ العددي وتمثيل حالة الأكسدة مبدئيا بعدد الأكسدة
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تمثيل وحدات العنصر العددية لوحدات العنصر الذرية & كذلك وحدات العناصر العددية التي هي وحدات العنصر العددية لوحدات العناصر الذرية
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