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بالصور.. تحويل الحركة المرورية من طريق الواجهة البحرية إلى الطرق البديلة

Time منذ 20 دقيقة
Views 1420
بالصور.. تحويل الحركة المرورية من طريق الواجهة البحرية إلى الطرق البديلة

جدة (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للمرور بجدة، اليوم الأربعاء، عن تحويل الحركة المرورية "احترازيا"من طريق " الواجهة البحرية " إلى الطرق البديلة.

وأوضحت إدارة المرور بجدة، أن ذلك يأتي بسبب ارتفاع أمواج البحر التي أدت إلى تحويل الحركة المرورية.

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جدة
المرور

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د محمد ماجد بخش
تمثيل درجة الارتباط مبدئيا بالتكافؤ العددي وتمثيل حالة الأكسدة مبدئيا بعدد الأكسدة
د محمد ماجد بخش
تمثيل درجة الارتباط مبدئيا بالتكافؤ العددي وتمثيل حالة الأكسدة مبدئيا بعدد الأكسدة
د محمد ماجد بخش
تمثيل درجة الارتباط مبدئيا بالتكافؤ العددي وتمثيل حالة الأكسدة مبدئيا بعدد الأكسدة
د محمد ماجد بخش
تمثيل وحدات العنصر العددية لوحدات العنصر الذرية & كذلك وحدات العناصر العددية التي هي وحدات العنصر العددية لوحدات العناصر الذرية

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