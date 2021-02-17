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نجم النصر يغيب عن مواجهة القادسية بسبب كورونا

Time منذ 16 دقيقة
Views 1539
نجم النصر يغيب عن مواجهة القادسية بسبب كورونا

ماجد محمد (صدى):
أفادت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن اللاعب عبدالله الخيبري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يغيب عن مباراة فريقه القادمة أمام القادسية، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت التقارير، أن مدرب فريق النصر لكرة القدم، الكرواتي ألين هورفات، استبعد الخيبري من حساباته لمواجهة القادسية؛ كإجراء وقائي نظراً لمخالطته لمصاب بفيروس كورونا، خلال الفترة الماضية.

ومن الجدير بالذكر، أن النصر يحل ضيفا على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الراكة، لمواجهة القادسية غداً الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ 19، من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

Time واتساب
النصر
القادسية
كورونا
عبدالله الخيبري

أحدث التعليقات

سعد
اطقع في الطشت بس
dfs
اشعر انها تعبانة نفسيا للاسف الطب النفسي غير مفعل بمجتمعنا يعتقدون أنه ما يروح له الا المجنون
؟؟
انفتحت الابواب من كل مكان وهذا استدراج بالنعم
دكتر من خميس مشيط
نسال الله ان يزيل الوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين
Reem
ختم ابو الرومنسيه

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