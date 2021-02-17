نجم النصر يغيب عن مواجهة القادسية بسبب كورونا

ماجد محمد (صدى):
أفادت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن اللاعب عبدالله الخيبري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يغيب عن مباراة فريقه القادمة أمام القادسية، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وقالت التقارير، أن مدرب فريق النصر لكرة القدم، الكرواتي ألين هورفات، استبعد الخيبري من حساباته لمواجهة القادسية؛ كإجراء وقائي نظراً لمخالطته لمصاب بفيروس كورونا، خلال الفترة الماضية.
ومن الجدير بالذكر، أن النصر يحل ضيفا على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الراكة، لمواجهة القادسية غداً الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ 19، من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.