الاتحاد يرصد مكافأة للاعبيه للفوز على التعاون

نواف السالم (صدى):
أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، رصدت مكافأة مالية كبيرة للاعبي الفريق للفوز أمام التعاون بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت التقارير، أن إدارة نادي الاتحاد رصدت مكافأة السقف الأعلى للاعبين، من أجل تحفيزهم للتحقيق الفوز على حساب التعاون، والاقتراب أكثر من مقدمة الترتيب.
ويواجه نادي الاتحاد نظيره التعاون، الخميس المقبل، على ملعب الملك عبدالله ببريدة، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.