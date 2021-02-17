الأعداد السابقة للصحيفة

القتل قصاصاً لمواطن أطلق النار على آخر بنجران

Time منذ 30 دقيقة
Views 1749
القتل قصاصاً لمواطن أطلق النار على آخر بنجران

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة نجران، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

أقدم / محمد بن ظافر بن مانع العباس - سعودي الجنسية - على قتل / علي بن محمد بن صالح اليامي - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل استيفائه إلى بلوغ ورشد القصر من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص, ثم الحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصر ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا، وأيد من مرجعه، بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / محمد بن ظافر بن مانع العباس اليوم الأربعاء 05 / 07/ 1442 هـ بمدينة نجران بمنطقة نجران.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

Time واتساب
وزارة الداخلية
نجران
القصاص
القتل

أحدث التعليقات

سعد
اطقع في الطشت بس
dfs
اشعر انها تعبانة نفسيا للاسف الطب النفسي غير مفعل بمجتمعنا يعتقدون أنه ما يروح له الا المجنون
؟؟
انفتحت الابواب من كل مكان وهذا استدراج بالنعم
دكتر من خميس مشيط
نسال الله ان يزيل الوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين
Reem
ختم ابو الرومنسيه

أخر الأخبار

بالفيديو.. الأرصاد: أمطار وثلوج ستشهدها بعض مناطق المملكة حتى الخميس المقبل
بالفيديو.. الأرصاد: أمطار وثلوج ستشهدها بعض مناطق المملكة حتى الخميس المقبل
Time منذ 5 دقائق Views 1114
نجم النصر يغيب عن مواجهة القادسية بسبب كورونا
نجم النصر يغيب عن مواجهة القادسية بسبب كورونا
Time منذ 16 دقيقة Views 1531
القيادة تهنئ القائمة بأعمال رئيس كوسوفا بذكرى استقلال بلادها
القيادة تهنئ القائمة بأعمال رئيس كوسوفا بذكرى استقلال بلادها
Time منذ 21 دقيقة Views 1392
بالفيديو.. زينب العسكري تسمتع برحلة مع حصان
بالفيديو.. زينب العسكري تسمتع برحلة مع حصان
Time منذ 25 دقيقة Views 611
القتل قصاصاً لمواطن أطلق النار على آخر بنجران
القتل قصاصاً لمواطن أطلق النار على آخر بنجران
Time منذ 30 دقيقة Views 1749
بالصور.. انفينيتي تزيح الستار عن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022
بالصور.. انفينيتي تزيح الستار عن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022
Time منذ 36 دقيقة Views 1347
الاتحاد يرصد مكافأة للاعبيه للفوز على التعاون
الاتحاد يرصد مكافأة للاعبيه للفوز على التعاون
Time منذ 40 دقيقة Views 1680
آلية ومتطلبات طلب رخصة صيد موسمية
آلية ومتطلبات طلب رخصة صيد موسمية
Time منذ ساعة Views 1803
بالصور.. بدور البراهيم تظهر بإطلالة مختلفة برفقة شقيقها
بالصور.. بدور البراهيم تظهر بإطلالة مختلفة برفقة شقيقها
Time منذ ساعة Views 1327
وظيفة تقنية شاغرة في مصرف الراجحي
وظيفة تقنية شاغرة في مصرف الراجحي
Time منذ ساعة Views 1907