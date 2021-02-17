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آلية ومتطلبات طلب رخصة صيد موسمية

Time منذ ساعة
Views 1803
آلية ومتطلبات طلب رخصة صيد موسمية

الرياض (صدى):
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، عن متطلبات وشروط وآلية التقدم بطلب للحصول على رخصة صيد موسمية؛ حيث يجب إضافة المرفقات المطلوبة، وإرسالها ضمن الطلب، والرد على استفسارات الوزارة في حالة وجودها.

وذكرت وزارة البيئة، آلية وطريقة طلب الحصول على رخصة صيد موسمي؛ وذلك باتباع تنفيذ الخطوات التالية بالترتيب: ادخل إلى بوابة الخدمات، اختر الخدمة المطلوبة، سجل الدخول إلى النظام، اختر خدمة (رخص الصيادين)، اختر نوع الرخصة (رخصة صيد موسمية)، حدد النوع (جديد – تمديد – بدل فاقد – بدل تالف)، أرفق المتطلبات، أرسل الطلب.

وأكدت الوزارة، أنه يمكن لكل من الأفراد وقطاع الأعمال الاستفادة من هذه الخدمة، مبينةً أن المدة الزمنية لإنجاز الخدمة عبر جميع القنوات هي 5 أيام عمل، فيما توفر إمكانية متابعة كافة الطلبات عن طريق رقمها، ومعرفة حالتها.

 

 

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وزارة البيئة
رخصة صيد

أحدث التعليقات

سعد
اطقع في الطشت بس
dfs
اشعر انها تعبانة نفسيا للاسف الطب النفسي غير مفعل بمجتمعنا يعتقدون أنه ما يروح له الا المجنون
؟؟
انفتحت الابواب من كل مكان وهذا استدراج بالنعم
دكتر من خميس مشيط
نسال الله ان يزيل الوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين
Reem
ختم ابو الرومنسيه

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