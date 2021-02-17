وظيفة تقنية شاغرة في مصرف الراجحي

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مصرف الراجحي عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، بمسمى "مسؤول أول نظام يونكس" .
واشترط المصرف، درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة بالبنية التحتية، الشهادات المتعلقة بالبنية التحتية في أنظمة Linux و Unix و AIX و IBM.
وأشار إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنـــــــا .