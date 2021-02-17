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وظيفة تقنية شاغرة في مصرف الراجحي

Time منذ ساعة
Views 1907
وظيفة تقنية شاغرة في مصرف الراجحي

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مصرف الراجحي عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، بمسمى "مسؤول أول نظام يونكس" .

واشترط المصرف، درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة بالبنية التحتية، الشهادات المتعلقة بالبنية التحتية في أنظمة Linux و Unix و AIX و IBM.

وأشار إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنـــــــا .

 

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وظائف
الرياض
مصرف الراجحي
وظيفة تقنية

أحدث التعليقات

سعد
اطقع في الطشت بس
dfs
اشعر انها تعبانة نفسيا للاسف الطب النفسي غير مفعل بمجتمعنا يعتقدون أنه ما يروح له الا المجنون
؟؟
انفتحت الابواب من كل مكان وهذا استدراج بالنعم
دكتر من خميس مشيط
نسال الله ان يزيل الوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين
Reem
ختم ابو الرومنسيه

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