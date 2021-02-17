روحاني: رفضنا 8 مرات المحادثات مع ترامب ولن نعيد التفاوض على الاتفاق النووي

وكالات (صدى):
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني رفضه إعادة التفاوض على الاتفاق النووي ضمن اتفاق أشمل وأوسع.
ولفت روحاني إلى أن بلاده لن تسمح بإضافة أي شيء إلى الاتفاق النووي، وهو ما أكده أيضا مرشد إيران علي خامنئي.
وأضاف روحاني أنه لن تتم إضافة أي بنود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي، لا القضايا الإقليمية ولا برامج التسلح الدفاعي الإيرانية.
وأكد أنه رفض طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، 8 مرات لإجراء محادثات حول الصواريخ والقضايا الإقليمية، مضيفا أنه أبلغ مبعوث ترمب أنه لن تتم إضافة أية بنود على الاتفاق النووي.