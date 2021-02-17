وظيفة شاغرة في شركة التعدين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظيفة شاغرة بمجال المالية، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى " مدير العمليات النقدية" .
واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس في تخصص (المالية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في الأعمال أو المحاسبة بما في ذلك الاستثمارات وإدارة القروض، منها خبرة لا تقل عن 5 سنوات في منصب إشرافي.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مهارات عالية في الأنشطة المتعلقة بالخزينة، شهادات مهنية، (MBA, CFA, CPA)، بينما التقديم متاحٌ الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــا .