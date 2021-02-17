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وظيفة شاغرة في شركة التعدين

Time منذ ساعتين
Views 1962
وظيفة شاغرة في شركة التعدين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظيفة شاغرة بمجال المالية، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى " مدير العمليات النقدية" .

واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس في تخصص (المالية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في الأعمال أو المحاسبة بما في ذلك الاستثمارات وإدارة القروض، منها خبرة لا تقل عن 5 سنوات في منصب إشرافي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مهارات عالية في الأنشطة المتعلقة بالخزينة، شهادات مهنية، (MBA, CFA, CPA)، بينما التقديم متاحٌ الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــا .

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وظائف
الرياض
شركة التعدين

أحدث التعليقات

سعد
اطقع في الطشت بس
dfs
اشعر انها تعبانة نفسيا للاسف الطب النفسي غير مفعل بمجتمعنا يعتقدون أنه ما يروح له الا المجنون
؟؟
انفتحت الابواب من كل مكان وهذا استدراج بالنعم
دكتر من خميس مشيط
نسال الله ان يزيل الوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين
Reem
ختم ابو الرومنسيه

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