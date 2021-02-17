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إقفال طرح شهر فبراير من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

Time منذ 49 دقيقة
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إقفال طرح شهر فبراير من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

الرياض (صدى):
​أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر فبراير 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.160 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات ومائة وستون مليون ريال سعودي).

وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 1.930 مليار ريال سعودي (مليار وتسعمائة وثلاثون مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.005 مليار ريال سعودي (أربعة مليار وخمسة ملايين ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي. فيما بلغت الشريحة الثانية 1.230 مليار ريال سعودي (مليار ومائتين وثلاثون مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.110 مليار ريال سعودي (ملياران ومائة وعشرة مليون سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي.

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وزارة المالية
الريال
المركز الوطني لإدارة الدين
صكوك المملكة

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طيب
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كمال مروان
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كمال مروان
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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