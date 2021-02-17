انتعاش مؤشر الدولار يهوي بأسعار الذهب

وكالات (صدى):
واصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الخسائر للجلسة الخامسة على التوالي، لتهبط إلى قاع ما يقرب من أسبوعين، إذ تقوض الإقبال على المعدن النفيس نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار.
وهبطت الأسعار في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1793.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0654 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 1788.40 دولار.
قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير/شباط 2020، في حين انتعش مؤشر الدولار بعد بلوغه قاع ثلاثة أسابيع.