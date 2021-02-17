نيمار يسخر من برشلونة بعد الفوز عليه

وكالات (صدى):
تابع نجم نادي باريس سان جيرمان، نيمار مباراة فريقه ومضيفه برشلونة، التي أقيمت أمس الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، وانتهت بفوز الفريق الباريسي بنتيجة 4-1.
وأعرب نيمار، في تغريدة ساخرة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، عن اندهاشه من احتساب الحكم ركلة جزاء لفريق برشلونة في الدقيقة 26؛ حيث احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح برشلونة إثر كرة مشتركة بين مدافع سان جيرمان لايفين كورزاوا، ولاعب خط وسط برشلونة فرينكي دي يونغ.
وفي السياق نفسه، وصف نيمار احتساب تلك الركلة ضد فريقه بـ"المزحة"، وأرفق تغريدته برموز تعبر عن السخرية؛ ليعود ويحذف التغريدة الساخرة، ونشر أخرى أشاد من خلالها بالأداء الجماعي الرائع الذي قدمه لاعبو فريقه، ووصف ليلة الفوز على "البارسا" بـ"الليلة المثالية".