65 وظيفة صحية شاغرة توفرها الخدمات الطبية للقوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 65 وظيفة صحية لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل في (حفر الباطن، وادي الدواسر، شرورة).
وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: رئيسة تمريض وحدة التوليد (العدد 5 وظائف): مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن)، ممرضة مسجلة أولى (العدد 18 وظيفة): مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن)، ممرضة مسجلة قانونية ثانية (العدد 23 وظيفة): مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن).
وأضافت أنها تحتاج إلى: طبيب مقيم طوارئ (العدد 3 وظائف): مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بشرورة)، رئيسة تمريض قسم الطوارئ: مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن)، رئيسة تمريض وحدة العناية المركزة للكبار: مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن).
وتابعت: ممرضه قانونية أولى (العدد 3 وظائف): مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن)، أخصائي تعقيم لوازم طبية (العدد 3 وظائف): مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن)، ممرضة (العدد 4 وظائف): مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر)، أخصائي علاج طبيعي (وظيفتان): مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بشرورة).
ويأتي ذلك بالإضافة إلى طبيب عام: مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بشرورة)، أخصائية تغذية إكلينيكية: مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بشرورة)، فني تعقيم: مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر)، فني علاج تنفسي: مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر)، أخصائي علاج تنفسي: مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر).
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1442/07/04هـ الموافق 2021/02/16م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــا .