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بالفيديو.. بايدن: الصين ستدفع ثمن انتهاكاتها لحقوق الإنسان

Time منذ 32 دقيقة
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بالفيديو.. بايدن: الصين ستدفع ثمن انتهاكاتها لحقوق الإنسان

واشنطن (صدى):
هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، الصين قائلًا أنها ستدفع ثمنا جراء انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وصرح جو بايدن: "الصين تسعى جاهدة لأن تصبح زعيمة عالمية ولكي تحصل على هذا اللقب وتكون قادرة على فعل ذلك عليها أن تكسب ثقة الدول الأخرى.. طالما أنهم يمارسون نشاطا يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية فسيكون من الصعب عليهم القيام بذلك".

وأوضح بايدن، أنه أثار القضية مع الرئيس شي جين بينغ خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما في الآونة الأخيرة، مضيفًا: «ستكون هناك تداعيات على الصين»، فيما أكد خلال المحادثة على "قلقه العميق بشأن الممارسات الصينية الاقتصادية القسرية وغير العادلة، والقمع في هونغ كونغ، وانتهاكات حقوق الإنسان في شينغ يانغ، والإجراءات الحازمة المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك تجاه تايوان".

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
تحليل العدد 44 الممثل لعنصر الروثينيوم 40.4 36.4.4 36.8 36.2.6 36.2.2.4 2.10.10.18.18.8 44/48 44/50 44/54 سيسعى الغرب للأخذ عنا
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الله المستعان

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