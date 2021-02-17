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القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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تحليل العدد 44 الممثل لعنصر الروثينيوم 40.4 36.4.4 36.8 36.2.6 36.2.2.4 2.10.10.18.18.8 44/48 44/50 44/54 سيسعى الغرب للأخذ عنا
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