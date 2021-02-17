بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بمضبوطين في عدة جرائم

القصيم (صدى):
كشف الأمن العام، اليوم الأربعاء، عن قائمة بالمضبوطين الذين تمت الإطاحة بهم خلال الفترة الأخيرة في عدة جرائم بالمملكة.
وأوضح الأمن العام، أنه تمت الإطاحة بمواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاح بحوزته مع توثيق ذلك بفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في القصيم، فضلًا عن ضبط مواطن يقود مركبته عكس اتجاه السير في أحد الطرق الرئيسة وتوثيق ذلك ونشره بالرياض.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى القبض على مواطنين قاما بالاعتداء على حارس أمن إحدى المجمعات التجارية لمنعه لهما من الدخول في منطقة مكة المكرمة، إلى جانب مواطن انتحل صفة رجل أمن وارتكب عدة جرائم سلب من العمالة الوافدة في المدينة المنورة.
وأشار الأمن العام، إلى القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بارتكاب عدة سرقات من المنازل بجدة، ومواطنان ارتكبها جريمة سطو على متجر أجهزة إلكترونية في الرياض.