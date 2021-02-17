مباريات اليوم الأربعاء

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.
مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
يلعب مُتصدر الدوري نادي الشباب ضد الفتح في تمام الساعة 18:25 بتوقيت المملكة، كما يخوض الوصيف الأهلي مباراة ضد العين صاحب المركز الأخير في الساعة 20:20، بينما يواجه الرائد نادي الوحدة في تمام الساعة 15:55، وأبها يلعب أمام الباطن 16:05.
مباريات دوري أبطال أوروبا
يُستكمل دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا؛ حيث يحل يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على بورتو في تمام الساعة 23:00، كما يستضيف إشبيلية نادي بوروسيا دورتموند 23:00.
مباريات الدوري الإنجليزي
ويواجه بيرنلي فولهام في تمام الساعة 21:00 مساءًا، كما يلتقي إيفرتون بصاحب الصدارة مانشستر سيتي في تمام الساعة 23:15.
مباريات الدوري الإسباني
يوجد لقاء وحيد يجمع بين أتلتيكو مدريد وليفانتي، وهو اللقاء المؤجل من الجولة الثانية؛ حيث يتم لعبه في تمام الساعة 21:00.
مباريات الدوري المصري
يستضيف الزمالك نادي الإسماعيلي الذي يقدم نتائج سيئة مؤخرًا ويحتل المركز قبل الأخير وذلك في تمام الساعة 20:30 بتوقيت المملكة، فيما يواجه المقاولون العرب فريق أسوان 15:30، والإنتاج الحربي أمام غزل المحلة، 18:00، سراميكا كليوباترا أمام الاتحاد 18:00.