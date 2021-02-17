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شاهد..أمير عسير يستمع لقصة مواطنة دخل عليها قاتل ابنها يستجير بها

Time منذ ساعة
Views 3860
شاهد..أمير عسير يستمع لقصة مواطنة دخل عليها قاتل ابنها يستجير بها

أبها (صدى):
زار أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، منزل سيدة قُتل ابنها في قرية خيبر الجنوب، التابعة لمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

واستمع الأمير تركي بن طلال، خلال زيارته لقصة والدة القتيل عندما دخل عليها القاتل يستجير بها من أشقاء القتيل، وردة فعلها.

ووثق مقطع فيديو، قيام أحد أبناء السيدة، برواية القصة على أمير عسير، قائلًا: " الموقف حصل في يوم 16 من ربيع أول عام 1441، وهو أن أحد جيراننا اعتدى على أخي فقتله بسبب نزغة شيطان ".

وتابع: " القاتل أتى بوالدته وزوجته وأبنائه ودخلوا على والدتي قبل المغرب، وقال أنا في وجهك، فوقفت وقالت في وجهي من إخوان المقتول "وجورتك لكن ننتظر حكم الله عند هذه الدولة العادلة ".

وأضاف الابن أن أمه قالت: " أما الجيرة فجورتك؛ تقديرًا للعشرة أكثر من 80 عامًا " مؤكدًا أنه وأسرته رضوا بموقفها.

Time واتساب
عسير
مواطنة
الأمير تركي بن طلال

أحدث التعليقات

سعيد الهلالي
استغفر الله كل واحد يقول انا ما اخطيت ممكن الخطاء من الجمهور. الغفير الذي حاضر. الحل تحويلهم للمحكمة وعليهم القسم. وكلا والله حسيبه.
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يستر علينا وعلى المسلمين جميعا
شيوووووووووووووووووووووووووون
انت وناديك اصغر واقزم من احدث نادي تأسس بالمملكة ... انت اوطى من شـ..ر...ك النــ....عـ...ل اللي نلبسها يا زول
د محمد ماجد بخش
"تعلم"
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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