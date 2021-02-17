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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية من متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق(حائل، القصيم، مكة المكرمة ، الرياض ،الشرقية،المدينة المنورة). كما تنشط الرياح السطحية على مناطق( الجوف، الحدود الشمالية، تبوك).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية الى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاث امتار ، وحالة البحر مائج ، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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الطقس
يوم الأربعاء

أحدث التعليقات

سلطان
لا حول ولاقوة الا لا الله
ابوفهد
وين يتجه هو المتهم والكل يعرف أخلاقه لحترامي لنادي النصر الئ متئ بيضل يدافع عنه ناديكم اولئ بفزعتكم عندكم رجال أوفياء اولئ بالنصر كمحيسن وماجد والهريفي وسعد الحارثي وقفت علئ هذا السيئ إلى ماضبط نفسه كيف يضبط النادي
abdul
فن من فنون التسول والشحاذة وإستعطاف الناس .
شاهد
البلوي أغتنى من إبن الشيخ يعطيه إبن الشيخ مئآالملايين ويأخذ80٪منهاوالباقي للنادي وعيال عمه البلوه والحين حنّ للماضي ويبغى يستغل النادي علا كم قرش يطلع من المتبرعين ...!!!؟؟؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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