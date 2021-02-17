تفاصيل ما دار في جلسة استماع عبدالغني والبلطان أمام " الانضباط "

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر عن تفاصيل ما دار في جلسة استماع لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لحسين عبد الغني، المدير التنفيذي لنادي النصر.
ونفى حسين عبد الغني خلال الجلسة، تلفُّظه بأي مفردة عنصرية في مباراة فريقه أمام الشباب، مشددا على أنه لم يقل أي كلمة نابية.
وأوضح عبد الغني أنه تفاجأ بهجوم ساخن من المدرجات، شنَّه عليه رئيس الشباب خالد البلطان وسائقه الخاص، بحسب الرياضية.
فيما دافع خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، خلال الجلسة عن نفسه في تهمة التعدي بكلمات على مدير النصر.
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