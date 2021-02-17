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تفاصيل ما دار في جلسة استماع عبدالغني والبلطان أمام " الانضباط "

Time منذ ساعة
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تفاصيل ما دار في جلسة استماع عبدالغني والبلطان أمام " الانضباط "

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر عن تفاصيل ما دار في جلسة استماع لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لحسين عبد الغني، المدير التنفيذي لنادي النصر.

ونفى حسين عبد الغني خلال الجلسة، تلفُّظه بأي مفردة عنصرية في مباراة فريقه أمام الشباب، مشددا على أنه لم يقل أي كلمة نابية.

وأوضح عبد الغني أنه تفاجأ بهجوم ساخن من المدرجات، شنَّه عليه رئيس الشباب خالد البلطان وسائقه الخاص، بحسب الرياضية.

فيما دافع خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، خلال الجلسة عن نفسه في تهمة التعدي بكلمات على مدير النصر.

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Time واتساب
النصر
الاتحاد السعودي لكرة القدم
حسين عبد الغني

أحدث التعليقات

سلطان
لا حول ولاقوة الا لا الله
ابوفهد
وين يتجه هو المتهم والكل يعرف أخلاقه لحترامي لنادي النصر الئ متئ بيضل يدافع عنه ناديكم اولئ بفزعتكم عندكم رجال أوفياء اولئ بالنصر كمحيسن وماجد والهريفي وسعد الحارثي وقفت علئ هذا السيئ إلى ماضبط نفسه كيف يضبط النادي
abdul
فن من فنون التسول والشحاذة وإستعطاف الناس .
شاهد
البلوي أغتنى من إبن الشيخ يعطيه إبن الشيخ مئآالملايين ويأخذ80٪منهاوالباقي للنادي وعيال عمه البلوه والحين حنّ للماضي ويبغى يستغل النادي علا كم قرش يطلع من المتبرعين ...!!!؟؟؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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