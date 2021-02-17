الأعداد السابقة للصحيفة

مدرب ليفربول مطلب هلالي

Time منذ ساعة
Views 1723
مدرب ليفربول مطلب هلالي

وكالات (صدى):
تداولت خلال الأيام الماضية شائعات كثيرة حول مصير يورجن كلوب مع ليفربول الإنجليزي، خاصة مع تراجع نتائج الفريق.

واشتعل " تويتر " بوسم " كلوب مطلب هلالي " حيث عبر الهلاليون عن رغبتهم في التعاقد مع الألماني يورجن كلوب، بدلاً من البرازيلي روجير ميكالي.

وكان كلوب قد حسم الجدل حول مستقبله مع الريدز خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ولابيزيج في دوري أبطال أوروبا وقال: "رغم كل ما يحدث حولي لكني لست بحاجة إلى استراحة".

وكانت إدارة الهلال، قررت إقالة رازافان لوشيسكو، من تدريب الفريق، في ظل تراجع النتائج في الآونة الأخيرة، وتعيين ميكالي، خلفا له.

اقرأ أيضًا:

الهلال يقترب من البرتغالي ماركو سيلفا لقيادة الفريق

Time واتساب
ليفربول
يورجن كلوب

أحدث التعليقات

بلبل البحر
لا .. لا.. كيف؟ هذه مشاركة في المنكر..
ابو عمار
تستاهل الخالعه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
ههههههههههههه فعلا وصل الطلب

أخر الأخبار

بالفيديو..مواطن استغل الحجر المنزلي وافتتح مشروعه الخاص
بالفيديو..مواطن استغل الحجر المنزلي وافتتح مشروعه الخاص
Time منذ 17 دقيقة Views 1376
سيدة تعرض طفلتها للبيع بعد خلاف مع زوجها
سيدة تعرض طفلتها للبيع بعد خلاف مع زوجها
Time منذ 26 دقيقة Views 246
تفاصيل الحالة الصحية لعمرو أديب بعد تعرضه لحادث
تفاصيل الحالة الصحية لعمرو أديب بعد تعرضه لحادث
Time منذ 56 دقيقة Views 490
مدرب ليفربول مطلب هلالي
مدرب ليفربول مطلب هلالي
Time منذ ساعة Views 1723
بالفيديو..السجن والغرامة عقوبة " الريتويت " لشائعة
بالفيديو..السجن والغرامة عقوبة " الريتويت " لشائعة
Time منذ ساعة Views 1551
حقيقة رحيل بيتي مارتينيز عن النصر
حقيقة رحيل بيتي مارتينيز عن النصر
Time منذ ساعة Views 1837
الجدعان يكشف ما سيقدِّمه المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
الجدعان يكشف ما سيقدِّمه المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
Time منذ ساعتين Views 1637
صفقة صواريخ تكتيكية إلى مصر
صفقة صواريخ تكتيكية إلى مصر
Time منذ ساعتين Views 1646
قيادي إخواني يرقص في حفل خطوبة ممثلة تونسية
قيادي إخواني يرقص في حفل خطوبة ممثلة تونسية
Time منذ ساعتين Views 575
تركي الحربي : خالد البلطان " نصراوي " .. وخسارة النصر حلم للبعض
تركي الحربي : خالد البلطان " نصراوي " .. وخسارة النصر حلم للبعض
Time منذ 3 ساعات Views 949