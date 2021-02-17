مدرب ليفربول مطلب هلالي

وكالات (صدى):
تداولت خلال الأيام الماضية شائعات كثيرة حول مصير يورجن كلوب مع ليفربول الإنجليزي، خاصة مع تراجع نتائج الفريق.
واشتعل " تويتر " بوسم " كلوب مطلب هلالي " حيث عبر الهلاليون عن رغبتهم في التعاقد مع الألماني يورجن كلوب، بدلاً من البرازيلي روجير ميكالي.
وكان كلوب قد حسم الجدل حول مستقبله مع الريدز خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ولابيزيج في دوري أبطال أوروبا وقال: "رغم كل ما يحدث حولي لكني لست بحاجة إلى استراحة".
وكانت إدارة الهلال، قررت إقالة رازافان لوشيسكو، من تدريب الفريق، في ظل تراجع النتائج في الآونة الأخيرة، وتعيين ميكالي، خلفا له.
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