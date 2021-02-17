حقيقة رحيل بيتي مارتينيز عن النصر

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير أمريكية، صباح اليوم الأربعاء، الحقيقة بشأن ما يتردد حول إمكانية رحيل الأرجنتيني بيتي مارتينيز عن صفوف النصر إلى نادي سينسيناتي.
وأفادت التقاريا أن نادي سينسيناتي الذي ينشط بين أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم، تراجع رسميًا عن فكرة الحصول على خدمات بيتي مارتينيز.
وأشار وكيل أعمال اللاعب صاحب الـ 27 إلى أن الصفقة غير ممكنة على الإطلاق.
يذكر أن بيتي انضم إلى النصر، قادمًا من أتالانتا يونايتد الأمريكي، وأشارت تقارير إلى أنه قد يغادر النصر، قريبًا، بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.