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الجدعان يكشف ما سيقدِّمه المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

Time منذ 30 دقيقة
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الجدعان يكشف ما سيقدِّمه المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

الرياض (صدى):
رفع معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، بتحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم "المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية".

وأوضح الجدعان أن المركز سيعني بتقديم حلول وخدمات لإدارة الموارد الحكومية من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تشمل: إدارة الميزانية، والمشتريات وسلاسل الإمداد، والإدارة المالية، والموارد البشرية، والمدفوعات وتحصيل الإيرادات.

وأشار وزير المالية إلى أن المركز سيعمل على تحقيق العديد من الأهداف التي يأتي من أبرزها تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، وتوفير أنظمة موحدة ومتكاملة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين الإنتاجية وكفاءة التشغيل والإنفاق، وتوفير منتجات وخدمات رقمية، بالإضافة إلى بناء قدرات البيانات وذكاء الأعمال.

ولفت معاليه إلى أن المركز سيحقق العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني وذلك من خلال رفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين، وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين.

يُذكر أن خدمات المركز تستهدف عددًا من المستفيدين مثل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والموظف الحكومي، والمؤسسات المالية كما سيقدم عدداً من الحلول من خلال أنظمة متكاملة مثل منصة " اعتماد "، ونظام " تحصيل " الإلكتروني، ونظام الحقوق المالية " صرف "، والنظام الموحد للموارد الحكومية، ونظام الميزانية العامة، والنظام المالي الوطني، ونظام الخزينة والدين العام، وخدمات التقارير والمؤشرات، وغيرها.

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تحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل

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ولي العهد
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
محمد بن عبدالله الجدعان

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
اعوذ باالله من حالكم وفالكم ..
.......
الف مبروك منها المال والولد 😉
ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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